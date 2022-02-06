Парадайс, США, 6 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Команда Столичного дивизиона обыграла команду Центрального в Матче всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Michael Miller Евгений Кузнецов

Игра прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась в пользу Столичного дивизиона со счетом 5:3.

В составе победителей шайбами отметились российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов (1-я минута), оформивший в матче дубль нападающий «Филадельфия Флайерз» Клод Жиру (4-я и 13-я), форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер (5-я) и нападающий «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз (8-я).

У Центрального дивизиона голы забили нападающий «Аризона Койотс» Клейтон Келлер (2-я), форвард «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри (6-я) и нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски (12-я).

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, игравший за Центральный дивизион, отметился во встрече одной результативной передачей.

Отметим, Матч всех звезд НХЛ состоял из трех игр продолжительностью 20 минут (два периода по 10 минут) в формате «три на три».