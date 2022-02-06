Тюмень, , 08:38 — REGNUM В Тюмени у водителей машин неотложной медицинской помощи возникли вопросы по поводу сроков выплаты им зарплат. Об этом сообщает областной департамент здравоохранения.

В ожидании зарплаты

Сергій Ткаченко

В частности, водители поликлиники №4 поинтересовались по поводу своевременности выплаты им денег. В депздраве пояснили, эти граждане не входят в штат учреждения. Они работают в сторонней организации, являющейся аутсорсером. И оплата труда, согласно договору, должна быть произведена 8 февраля.

«Таким образом, сроки произведения оплаты транспортных услуг не нарушены», — констатировали в депздраве.

Отметим, на аутсорсинг водителей перевели ранее. Фактически они перестали быть сотрудниками больницы.