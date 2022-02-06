Москва, 6 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Роспонтребнадзор исключил карантин для контактировавших с больными COVID-19 из мер по борьбе с распространением коронавируса, говорится в Постановлении главного санврача РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Постановление об отмене карантина для контактных вступает в силу с 6 февраля. Также в документе регламентируется действия граждан, находящихся на изоляции на данный момент: согласно документу, для них также изоляция отменена.

Ранее обязательный карантин для контактных лиц составлял 2 недели, а в январе с распространением штамма «Омикрон» его сократили до 7-ми дней. А за нарушение п. 3.8, который отменен, жители РФ ранее привлекались к административной ответственности.