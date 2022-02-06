Пекин, , 08:31 — REGNUM Принимающие участие в Олимпиаде в Пекине спортсмены считают райскими условия проживания на Играх. Об этом 6 февраля сообщил журналистам исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби.

Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com

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«Мы получаем положительные отзывы об организации соревнований, многие спортсмены пишут, что условия райские. Такое нечасто услышишь, поверьте», — сказал он.

При этом Дюби подчеркнул, что в условиях пандемии организовать Игры подобным образом было нелегко, однако добавил, что «почивать на лаврах» еще пока рано и вообще недопустимо.

Также исполнительный директор МОК указал, что организаторам Олимпиады также удается справляться с распространением коронавирусной инфекции.

«Сегодня мы можем быть очень довольны текущим положением вещей», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки среди приехавших на Олимпиаду в Пекин лиц было выявлено 10 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.