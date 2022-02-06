Москва, , 08:30 — REGNUM Из-за высокого вреда организму некоторые алкогольные напитки следует считать опаснее других, рассказал «Прайм» врач-терапевт Рустем Османов.

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По его словам, коньяк является излишне калорийным, пиво дает нагрузку на почки, а алкогольными коктейлями и игристыми винами увлекаться не следует из-за большого количества сахара.

Наименее вредным спиртным напитком врач назвал вино, но предупредил, что его следует также употреблять в небольшом количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о штрафах за покупку для несовершеннолетних алкогольной и спиртосодержащей продукции внес в Госдуму Госсовет Удмуртии.

Сейчас предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ, одурманивающих веществ, выраженное в угощениях, уговорах, обмане, угрозах и т.д.

В случае принятия закона максимальный штраф составит до 5 тыс. рублей.

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