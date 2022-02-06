Москва, 6 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Автокомпании Smart и Chrysler прекратили официальные продажи своих автомобилей в России в 2021 году. Об этом свидетельствует отчёт Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Smart.com Автомобиль марки Smart

Последними официально поставленными автомобилями этих марок в России стали один хэтчбек Smart ForFour и два минивэна Chrysler Pacifica. Smart Automobile является подразделением концерна Daimler AG. Chrysler находится под контролем итальянского концерна Fiat.

В 2018 году руководство Daimler приняло решение о переводе всего модельного ряда марки Smart на электрические двигатели. Также концерн рассматривал возможность полного отказа от этой марки из-за её убыточности, однако позже Daimler договорился о совместном развитии этого бренда с китайским производителем Geely.