Оренбург, 6 февраля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Оренбурге руководитель одной спортивной организации пять лет получал зарплату женщины, трудоустроенной им фиктивно. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ника Егорова Зарплата

По данным полиции, гражданин принял её на работу, но фактически своих трудовых обязанностей женщина не исполняла. Зато он получил за 2012−2017 годы более 450 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Теперь ему грозит шесть лет колонии. Пока он находится под подпиской о невыезде.