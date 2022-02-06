Пхеньян, , 08:10 — REGNUM Руководство КНДР продолжает развивать ядерную программу и даже ускорила ее темпы, передает 6 февраля Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.

«Техобслуживание и развитие инфраструктуры ядерных и баллистических ракет КНДР продолжается. КНДР ищет материалы, технологии и ноу-хау для этих программ за рубежом», — цитирует Reuters авторов доклада.

Отмечается, что в январе КНДР провела 9 пусков баллистических ракет, при этом были продемонстрированы «возросшие возможности быстрого развертывания» и «повышенная устойчивость» ракетных сил.

В отчете также отмечается, что блокада КНДР продолжается, но «отсутствие информации из КНДР означает, что трудно определить, насколько санкции ООН непреднамеренно наносят вред гражданскому населению».