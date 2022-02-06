Екатеринбург, 6 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге автомашина Toyota Camry не пропустила машину скорой помощи, которая везла пациента, находящегося в критическом состоянии. Об этом пишут СМИ.

Pravovoyicentr.ru ДТП

По данным Е1.ru, авария произошла на пересечении улиц Татищева и Токарей. Машина скорой помощи с сиреной и проблесковыми маячками проезжала перекрёсток и в этот момент в бок ей въехала иномарка.

Серьёзных повреждений автомобили не получили. По предварительным данным, водитель «Тойоты» отвлёкся и по этой причине допустил аварию.