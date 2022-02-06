Пекин, , 08:06 — REGNUM Второе место в произвольной программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине занял российский фигурист Марк Кондратюк. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Чечулин. Барельеф «Мужское фигурное катание», вестибюль станции метро «Динамо» Николай Иванов © ИА REGNUM

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За исполнение своей произвольной программы спортсмен из России получил 181,65 балла, что стало вторым результатом.

Первое место занял представитель Японии Юма Кагияма, получивший 208,94 балла, второе — Винсент Чжоу из США, с результатом 171,44 балла.

Отметим, после этого сборная России имеет в активе 45 очков и является лидером в командном турнире фигуристов. Вторыми идет команда США с 42 очками, третьей — сборная Японии (39).