Нью-Дели, 6 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Запуск третьей автоматической миссии Индии к Луне «Чандраян-3» запланирован на август 2022 года. Об этом сообщает портал SpaceNews со ссылкой на заявление главы министерства науки и технологий Индии Джитендра Сингха.

Indian Space Research Organisation Старт космического зонда «Чандраян-2»

Индийская организация космических исследований (ISRO) первоначально планировала запустить миссию «Чандраян-3» в 2020 году. Планам индийского космического агентства помешала пандемия новой коронавирусной инфекции.

Запуск лунной миссии будет проводиться с космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Для пуска будет использоваться ракета-носитель GSLV Mk.III.

В состав миссии «Чандраян-3» войдут посадочный модуль и луноход. Планируется, что посадочный модуль совершит посадку в том же районе, где разбился посадочный модуль «Викрам» миссии «Чандраян-2».

Миссия «Чандраян-2» была запущена в июле 2019 года. Орбитальный модуль миссии успешно вышел на окололунную орбиту. Посадочный модуль с луноходом был утерян в результате неудачной посадки.