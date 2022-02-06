Нукуалофа, , 08:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали сейсмологи в Тихом океане у побережья Королевства Тонга. Об этом 6 февраля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Тонга European Space Agency

Эпицентр подземных толчков располагался в 99 км к юго-западу от столицы государства, города Нукуалофы, в котором проживают около 22,4 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 180 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Это уже второй подземный толчок за последние сутки у побережья Королевства Тонго. Эпицентр первого, магнитудой 5,1, находился в 155 км к юго-запад от Нукуалофы. Очаг землетрясения располагался на глубине около 208 км.

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