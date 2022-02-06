Москва, , 07:55 — REGNUM До 30 июня 2022 г. еще 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть США. Об этом заявил Анатолий Антонов — посол РФ в США — в эфире «Соловьев Live».

Он напомнил, что ранее из Вашингтона уже уехали 27 дипломатов.

«Было сказано — вам … предписано покинуть США», — сообщил он. При этом американская сторона угрожала арестами в случае несоблюдения сроков. По его мнению, это является «настоящей высылкой».

В октябре 2021 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США потребовали отъезда еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников дипмиссий. С учетом требований о высылке, по ее мнению, обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится.