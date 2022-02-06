Екатеринбург, , 07:54 — REGNUM В Екатеринбурге устранены последствия повреждения электросетей, произошедшего во время строительных работ. Об этом сообщили журналистам в компании «Россети-Урал».

Электричество



Всего оказалось повреждено четыре кабельных линии. Восстановительные работы шли весь день. Наконец, повреждения устранили.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью 5 февраля. Без электричества осталось восемь многоквартирных домов в микрорайоне Уктус.

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