Екатеринбург, 6 февраля 2022, 07:54 — REGNUM В Екатеринбурге устранены последствия повреждения электросетей, произошедшего во время строительных работ. Об этом сообщили журналистам в компании «Россети-Урал».
Всего оказалось повреждено четыре кабельных линии. Восстановительные работы шли весь день. Наконец, повреждения устранили.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью 5 февраля. Без электричества осталось восемь многоквартирных домов в микрорайоне Уктус.
Читайте ранее в этом сюжете: Часть Екатеринбурга осталась без электричества