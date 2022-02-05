Грузия, 27 июня, 2014, 16:21 — ИА Регнум. В центральном офисе "Единого национального движения" вскоре после того, как в Брюсселе было подписано соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Грузией, состоялся торжественный прием, которым лидеры ЕНД отметили это событие. В своих выступлениях они подчеркивали, что значительный вклад в достижение подписания соглашения внесла именно их партия.

Как напомнил собравшимся один из лидеров ЕНД Гиги Угулава , сразу же после совершенной его партией "революции роз" на всех государственных учреждениях Грузии вместе с государственными флагами были подняты и флаги Евросоюза. По его словам, тогда многие не верили, что это будет реальностью, но прошло 10 лет, и Грузия подписала соглашение об ассоциации, которым еще больше сблизилась с ЕС.

"Хочу подчеркнуть, что Грузия сегодня не находится на перепутье, она сделала свой выбор и выбрала единственно правильный путь, который ведет к Европе", - заявил Угулава.

Он поздравил все поколения правительств Грузии, начиная со Звиада Гамсахурдия и кончая нынешним правительством, на которое, по выражению Угулава, как "манна небесная" свалилась миссия подписания соглашения об ассоциации. "Поздравляю всех правителей Грузии, и прежде всего Зураба Жвания , который первым сказал: я грузин, и значит, я европеец, поздравляю Михаила Саакашвили , Звиада Гамсахурдия, Эдуарда Шеварднадзе и сегодняшнее правительство, несмотря на мое отношение к нему", - подчеркнул Гиги Угулава.

Как известно, 27 июня в Брюсселе было подписано соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией.