Вашингтон, , 07:47 — REGNUM В случае «полномасштабного вторжения» РФ на территорию Украину число возможных жертв потенциального конфликта может достичь 85 тыс. человек. Об этом Reuters рассказали неназванные чиновники в США.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Там посчитали, что войска Украины могут потерять 5 — 25 тыс. военных, российские — от 3 — 10 тыс. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тыс. человек.

Кроме того, агентство добавляет, что «если РФ вторгнется в Киев», то столица Украины может пасть «в течение нескольких дней», а в Европу «хлынут миллионы беженцев».

Также отмечается, что РФ располагает около 70% боевой мощи, которая якобы потребуется для полномасштабного вторжения на Украину.

Россия неоднократно отвергала обвинения в якобы подготовке нападения на Украину. Об отсутствии намерений РФ вторгаться на ее территорию заявляли представитель президента РФ Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, представитель МИД РФ Мария Захарова.