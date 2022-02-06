Вашингтон, 6 февраля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Главную роль в научно-фантастическом сериале «Человек, который упал на Землю» получил британский актёр Билл Найи. Об этом сообщает портал Deadline.

Съёмки

Телеканал Showtime снимает сериал «Человек, который упал на Землю» по мотивам одноимённого фильма 1976 года. В ставшем культовом фильме главную роль инопланетянина Томаса Джерома Ньютона исполнил британский рок-певец Дэвид Боуи.

В сериале этого персонажа воплотит Билл Найи, являющейся лауреатом премий «Золотой глобус» и BAFTA. Наиболее известными работами Найи являются роли в фильмах «Другой мир», «Пираты Карибского моря» и «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1».

Актёрский состав сериала также включает Джимми Симпсона, Роба Делани, Жоану Рибейро, Аннель Олалей, Кейт Малгрю и Кларк Питерс. Премьера запланирована на конец 2022 года.