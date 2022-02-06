Сургут, Югра, , 07:34 — REGNUM В Сургуте (Югра) иностранный гражданин напал с ножом на двоих сотрудников офиса. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах региона.

Нож в крови



Установлено, что мигрант подавал документы на одну из процедур. При этом он громко разговаривал по телефону и ругался, на что сотрудник организации сделал ему замечание. А затем последовало нападение с ножом.

Пострадавших госпитализировали. А в отношении иностранца завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.