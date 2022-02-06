Лондон, , 07:33 — REGNUM Объявление о новых назначениях в своей канцелярии сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после череды отставок, произошедшей на этой неделе. Об этом 6 февраля сказано в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Борис Джонсон Facebook.com/borisjohnson

В документе отмечается, что перестановки на ключевых должностях в команде премьер-министра помогут улучшить работу канцелярии, усилить роль кабинета министров и коллег-депутатов и «ускорят выполнение приоритетной задачи, которой является выравнивание уровня жизни в стране».

Главой аппарата Джонсона назначен парламентарий Стив Баркли, он будет совмещать свой пост с уже занимаемыми постами руководителя секретариата кабинета министров и канцлера герцогства Ланкастерского, министра по особым поручениям.

За связи с общественностью теперь будет отвечать экс-журналист корпорации BBC Гито Харри, который уже занимал эту должность при Джонсоне, когда премьер был мэром Лондона в 2008—2016 годах.

Напомним, из-за масштабного скандала с вечеринками, которые проводились на Даунинг-стрит в период действия строгих ограничений, связанных с распространением коронавируса, в канцелярии премьер-министра Британии произошёл ряд перестановок. Свои посты вынуждены были покинуть руководитель аппарата Даунинг-стрит Дэн Розенфельд, глава управления внутренней политики Мунира Мирза, директор по связям с общественностью Джек Дойл, личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс и советник Джонсона по вопросам равноправия Елена Нарозански.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Джонсон отказался уходить в отставку в связи с вечеринками на Даунинг-стрит во время карантина.

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