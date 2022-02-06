Пекин, 6 февраля 2022, 07:27 — REGNUM 15-летняя фигуристка Камила Валиева (Россия) заняла I место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине (Китай).
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Валиева за прокат короткой программы набрала 90,18 балла. II результат показала Вакаба Хигути (Япония) — 74,73, на III месте — Мадлен Скизас (Канада) — 69,60.
Сборная РФ вышла в лидеры командного турнира после первых программ во всех дисциплинах — 36 очков.