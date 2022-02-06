Октябрьский район, Югра, 6 февраля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Югре 64-летняя жительница Октябрьского района доверилась мошенникам и лишилась почти 500 тыс. рублей. Об этом сообщает окружное УМВД.

Телефонный мошенник

Установлено, что на протяжении недели женщине звонили неизвестные и убеждали, что некие лица якобы пытаются оформить кредит на её имя и для предотвращения этого нужно выполнить определённые действия. Таким образом, она установила на свой смартфон приложение для удалённого доступа, взяла кредит в размере 487 тыс. рублей и перевела их неизвестным.

В полиции отмечают, что у дамы возникали сомнения в отношении звонивших и она собиралась обратиться в правоохранительные органы, но посоветовалась с мошенниками и успокоилась. Наконец, ей позвонил аноним, представившийся следователем Следственного комитета Ханты-Мансийска, и это окончательно развеяло её сомнения.