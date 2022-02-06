Москва, 6 февраля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Две трети новых легковых автомобилей, проданных в России в 2021 году, оснащены автоматической коробкой переключения передач. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Виталий Архиреев ИА REGNUM Коробка передач

Всего в прошлом году в России продано 1,02 млн легковых авто с АКП. В сравнении с 2020 годом поставки таких автомобилей выросли на 11%.

Доля авто с автоматической трансмиссией (включая классические «автоматы» и другие варианты АКП) в общем объёме продаж достигла 66,5%. Это стало максимальным показателем за всю историю российского авторынка.

Более половины рынка новых автомобилей с «автоматом» в 2021 году пришлось на долю пяти марок: Kia (195 тыс. шт.), Hyundai (140 тыс.), Toyota (94 тыс.), Skoda (73 тыс.) и Volkswagen (72 тыс.). Самыми популярными моделями с АКП по итогам года стали седан Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris, Toyota RAV4 и Volkswagen Polo.