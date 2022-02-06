Сургут, Югра, , 06:59 — REGNUM Найденная в Югре многодетная гражданка Нигерии не жаловалась полицейским на насилие и другие притеснения со стороны своего гражданского мужа. Об этом сообщили журналистам в окружном УМВД.

Готовые паспорта

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным издания Znak, паспорт женщины был просрочен более чем на четыре года. При этом ни о каком насильном удержании иностранки супругом речи не идёт.

«Никто никого насильно не удерживал, все по обоюдному согласию. Женщина это подтверждает», — отметили в управлении.

Силовики считают, что скандальный оборот история получила из-за невозможности для женщины встретиться со своими родителями именно по причине просроченности документов. Ей грозила депортация из России. Но на текущей неделе суд постановил оштрафовать её за нарушение миграционного законодательства. В настоящий момент вместе с посольством решается вопрос о восстановлении документов нигерийки и об узаконивании её правового статуса.

Как сообщало ИА REGNUM, о нигерийской рабыне в Югре заявили общественники. По их данным, муж насильно удерживал её у себя и не давал позвонить на родину.

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