Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Военные потери Украины в случае гипотетического «вторжения» России подсчитали американские чиновники в Вашингтоне. Об этом 6 февраля сообщает агентство Reuters.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В США полагают, что в случае полномасштабного вторжения России в столицу Украины город Киев, он продержится не более двух дней. По оценкам американских чиновников, военные потери Украины могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек, а российские — от 3 тыс. до 10 тыс. Потери среди мирного населения могут составить от 25 тыс. до 50 тыс. человек. Общее число возможных жертв «российской агрессии», таким образом, может составить до 80 тыс. человек.

Кроме того, американские эксперты полагают, что «полномасштабное вторжение» России повлечёт перемещение миллионов беженцев. В Вашингтоне предположили, что Москва подготовила 70% боевой мощи, необходимой для полномасштабного вторжения в соседнее государство. При этом, по данным Reuters, американские чиновники не предоставили никаких доказательств, которые подтверждали бы сделанные ими выводы и оценки.

Отмечается, что по прогнозам по времени вторжения, ожидается, что к 15 февраля земля промёрзнет до того состояния, которое позволит российской технике передвигаться по бездорожью. Такие условия сохранятся до марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол РФ в США Анатолий Антонов назвал кощунственными обвинения Запада из-за якобы готовящегося «вторжения» России на Украину.

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