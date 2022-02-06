Сургут, Югра, , 06:32 — REGNUM В Сургуте (Югра) гражданка Нигерии уже пять лет живёт в России без документов. Об этом пишут СМИ.

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Издание Накануне.Ru ссылается на информацию общественного движения «Альтернатива». По данным активистов, женщина состояла в гражданском браке с гражданином России. В нём родились трое детей. При этом их не зарегистрировали должным образом и нет никаких документов, подтверждающих факт их рождения иностранкой.

По данным общественников, сожитель якобы запугивал девушку, избивал, не давал связаться с родственниками. Впрочем, в правоохранительных органах отмечают, что женщина не жаловалась.

К настоящему времени связь с родителями нелегалки установлена. Сама она намерена вернуться на родину.