Москва, 6 февраля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Большинство детей переносят заражение штаммом коронавируса «Омикрон» без каких-либо последствий для организма. Об этом 5 февраля сообщила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Специалист уточнила, что на сегодняшний день у исследователей есть только предварительные данные по постковидному синдрому у детей. Руженцова отметила, что пока оценить частоту осложнений после заражения штаммом коронавируса «Омикрон» у детей невозможно, но у большинства детей связанное с «Омикроном» заболевание не даёт никаких осложнений.

У некоторых пациентов, по словам специалиста, некоторое время после болезни наблюдается повышенная утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры. В таких случаях дети должны находиться под наблюдением участкового педиатра и при необходимости пройти дополнительное обследование.

В целом, как пояснила специалист, после болезни, вызванной штаммом коронавируса «Омикрон», у пациентов бывает значительно меньше осложнений, чем после заболевания, вызванного другими вариантами SARS-CoV-2.

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