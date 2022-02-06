Южно-Сахалинск, 6 февраля, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали сейсмологи у побережья острова Сахалин. Об этом 6 февраля сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 08:18 по местному времени (00:18 мск) у восточного побережья острова, в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 километра.

По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, сейсмособытие ощутили жители города Оха, сёл Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и пгт. Ноглики. По сообщениям жителей населённых пунктов, сила подземных толчков ощущалась как 3 балла. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подземных толчках магнитудой 4,3 у берегов Камчатки.