Вашингтон, , 05:37 — REGNUM Ситуацию вокруг Украины и новый альянс в сфере безопасности AUKUS, обсудили в телефонном разговоре глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Австралии Питер Даттон. Об этом 5 февраля сказано в распространённом письменном заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби.

Ллойд Остин (сс) Senior Airman Perry Aston

Как отметил Кирби, главы оборонных ведомств обеих стран обсудили ряд вопросов, актуальных для союза США и Австралии. В частности, был поднят вопрос о вызовах безопасности и о сотрудничестве, «необходимом для обеспечения свободы в Индо-Тихоокеанском регионе».

Кроме того, Остин и Даттон сделали обзор «прогресса, сделанного в рамках партнерства в сфере безопасности AUKUS» и отметили важность сотрудничества альянса AUKUS с Японией.

Руководители военных ведомств США и Австралии подтвердили готовность обеспечивать поддержку Украине «перед лицом российской агрессии» и важность защиты мирового порядка, обусловленного рядом общепринятых международным сообществом правил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен запланировал на февраль ряд визитов в Тихоокеанский регион. В частности, дипломат посетит Австралию, Фиджи, Гонолулу и Гавайские острова.

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