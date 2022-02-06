Москва, , 05:07 — REGNUM Высота орбиты Международной космической станции (МКС) будет скорректирована 6 февраля для выведения на орбиту космического корабля «Союз МС-21» и посадки «Союза МС-19». Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

МКС Nasa.gov

Коррекцию будет осуществлять грузовой космический корабль «Прогресс МС-18». Это будет 315-я за всё время полета МКС коррекция и 166-я, осуществленная с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс».

Двигатели грузового корабля будут включены в 12:30 мск и проработают 109,4 секунды. «Прогресс» поднимет МКС над Землёй на 400 метров.

Пилотируемый корабль «Союз МС-21» запланировано вывести на орбиту 18 марта, а пристыкованный в настоящее время к станции «Союз МС-19» будет спущен и посажен на Землю 30 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская сторона попросила российских партнёров по МКС снизить орбиту станции на несколько километров на постоянной основе.

Читайте ранее в этом сюжете: В США попросили снизить высоту орбиты МКС на 3 км