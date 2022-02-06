Одинцово, Московская область, , 04:37 — REGNUM Бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин пропал без вести в Московской области. Об этом 5 февраля сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Одинцово Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об исчезновении бывшего замминистра юстиции РФ стало известно около 21:00 мск 5 февраля. Инцидент произошел в селе Аксиньино, возле садового товарищества «Солнечный берег». Якунин около 18:00 уехал в поле на квадроцикле и не вернулся. Мобильный телефон Ялунин с собой не взял.

Позднее, около 00:15 мск 6 февраля следы квадроцикла были обнаружены в районе села Козино у церкви Троицы Живоначальной. Следы ведут к реке Москве, в месте, где следы заканчиваются, наблюдается разлом льда, в который вполне может поместиться квадроцикл.

Предполагается, что экс-чиновник мог провалиться под лёд. На место происшествия направлены водолазные группы.

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