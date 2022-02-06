Флоренция, Италия, 6 февраля, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Римский «Лацио» в матче 24-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал крупную победу над «Фиорентиной» со счетом 3:0. Встреча проходила во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

ФК «Лацио»

Первый мяч в дебюте второй половины забил центральный полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич после передачи Маттиа Дзакканьи — 0:1. Через восемнадцать минут таранный форвард Чиро Иммобиле удвоил преимущество «орлят» — 0:2. В конце матча Кристиано Бираги срезал мяч в свои ворота и установил окончательный счет — 0:3.

Статистика матча («Фиорентина"/ «Лацио»)

Удары 9/12

Удары в створ 3/7

Владение 50%/50%

Угловые 4/3

Нарушения 13/15

«Лацио», одержав одиннадцатую победу и набрав 39 очков, укрепился на шестом месте в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 36-ю очками осталась на восьмой позиции.