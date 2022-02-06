Барселона, Испания, 6 февраля, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Сегодня, 6 февраля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» в матче 23-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграет мадридским «Атлетико». Игра начнется в 18:15 по московскому времени.

Atleticodemadrid.com Антуан Гризманн

Ранее сообщалось, что фланговый нападающий «матрасников» и сборной Франции Антуан Гризманн пропустит эту игру из-за того, что не успевает восстановиться от повреждения, полученного после матча Кубка Испании с «Райо Махадаондой» (5:0).

Последний матч «Барселоны» с «Атлетико» завершился уверенной победой мадридской команды со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Тома Лемар (23' Луис Суарес) и Луис Суарес (44' Тома Лемар).

На данный момент «Барселона» с девятью победами и 35-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико», набрав 36 очков, располагается одной позицией выше.