Лондон, , 03:57 — REGNUM Пожелание, чтобы супруга наследника престола Великобритании принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда он сам станет королем, обнародовала королева Елизавета II в своём послании к подданным. Документ был распространён 5 февраля пресс-службой Букингемского дворца.

Принц Чарльз и Камилла (сс) Andy Gott

Королева в своём послании поблагодарила за поддержку подданных и членов своей семьи, в том числе своего супруга, умершего в апреле прошлого года герцога Эдинбургского Филипа, который при жизни носил титул принца-консорта. Елизавета II призвала подданных, когда придёт срок и её сын принц Чарльз станет королём, поддержать его, а также супругу принца Чарльза, герцогиню Корнуоллскую Камиллу.

«Я также искренне желаю, чтобы, когда настанет время, Камиллу, которая продолжит свое верное служение, называли королевой-консортом», — сказано в документе.

Много лет в Великобритании предполагали, что супруга принца Чарльза не получит титула королевы, который ей положен по традиции, из-за своей непопулярности у британцев, в отличие от первой супруги принца Чарльза, принцессы Дианы. В Букингемском дворце до сих пор не комментировали такие предположения. СМИ Великобритании считают этот жест королевы «экстраординарным и очень щедрым».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что королева Елизавета II отметила 70-летний юбилей со дня коронации.

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