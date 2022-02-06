Лондон, , 03:37 — REGNUM 28-летний таранный форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн поделился мнением о работе итальянского специалиста Антонио Конте, занимающего пост главного тренера «шпор».

Гарри Кейн enviro warrior

«Он великолепен — я не могу достаточно высоко отзываться о нем как о тренере или как о человеке. Он действительно изменил мышление многих игроков в команде», — цитирует Кейна журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Харри Кейн принял участие в 31-м матче за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. На данный момент «шпоры» с одиннадцатью победами и 36-ю набранными очками занимают седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.