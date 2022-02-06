Рабат, 6 февраля, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Пятилетний мальчик, за спасением которого из узкого колодца глубиной 32 метра несколько дней следила вся страна, скончался в Марокко. Об этом 5 февраля сообщил информационный портал Medias24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

Инцидент произошёл 1 февраля, когда отец мальчика Халед Аурам чинил колодец, а его пятилетний сын Райян Аурам упал в высохший проём, диаметром 45 см. Для извлечения ребёнка из колодца власти задействовали спецтехнику, экскаваторами убирали грунт послойно, чтобы не произошло обвала. Задачу усложнял риск оползня. Ребёнку спускали кислородную трубку, чтобы он не задохнулся.

Операцию по спасению ребёнка транслировали ведущие телеканалы в арабских странах. На месте операции по спасению ребёнка постоянно дежурили сотрудники экстренных служб и медики. Мальчика удалось извлечь из колодца, однако спасти его медикам не удалось.

Король Марокко Мухаммед VI лично позвонил родителям мальчика и выразил соболезнования и «искреннее сострадание» в связи со смертью ребёнка. Также Мухаммед VI выразил свою признательность сотрудникам экстренных служб и представителям власти «за их солидарность и сочувствие».