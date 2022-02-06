Лос-Анджелес, США, 6 февраля, 2022, 03:22 — ИА Регнум. 39-летняя американская киноактриса, обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус», Энн Хэтэуэй ведет переговоры с киностудией Marvel относительно своего участия в будущих проектах. Об этом сообщил портал Giant Freakin Robot.

Marvel Studios Marvel

Энн Хэтэуэй стала широко известна благодаря исполнению ролей в таких культовых фильмах как «Интерстеллар» и «Отверженные». Также американская киноактриса приняла участие в съемках сериала «Современная любовь».

Ранее Энн Хэтэуэй исполнялась роль Женщины-кошки в киноленте «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 2012 года от киностудии DC. Также Хэтэуэй поступало предложение о роли Черной кошки в четвертом фильме о «Человеке-пауке».