Лос-Анджелес, США, , 03:16 — REGNUM 54-летний американский киноактер Вин Дизель сыграет в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Актер исполнит роль Черного Грома. Об этом сообщило издание The Illuminerdi.

Вин Дизель Gage Skidmore

Также издание сообщается, что в сиквеле «Доктора Стрэнджа» появится много персонажей из других вселенных, среди которых Росомаха и Дэдпул.

Мировая премьера второго фильма о Докторе Стрэндже запланирована на 4 мая 2022 года. Главные роли в киноленте исполнят Бенедикт Камбербэтч («Человек-паук: Нет пути домой», «Хокинг», «Шерлок»), Элизабет Олсен («Ветренная река», «Мстители: Финал»), Рэйчел МакАдамс («Дневник памяти», «Шерлок Холмс»), Майкл Стулбарг («Опасная игра Слоун», «Прибытие») и другие.