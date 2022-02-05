Вашингтон, 6 февраля, 2022, 02:58 — ИА Регнум. «Чикаго Файр» и «Лион» согласовали трансфер 30-летнего флангового нападающего сборной Швейцарии Джердана Шакири. Клуб из МЛС, как сообщает журналист Фабрицио Романо, заплатит «Лиону» 7 миллионов евро за трансфер Шакири.

(сс) SebStanbury Джердан Шакири

В текущем сезоне Джердан Шакири принял участие в одиннадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В «Лион» Шакири перешел в 23 августа 2021 года из «Ливерпуля». «Мерсисайдцы» получили за швейцарского нападающего 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Шакири, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.