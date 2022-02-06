Виннипег, Канада, , 02:51 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате наезда на них автомобиля в ходе акции протеста против коронавирусных ограничений в канадском городе Виннипеге в провинции Манитоба. Об этом 6 февраля сообщает телеканал CTV.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло перед зданием регионального законодательного собрания, где собрались демонстранты. По словам очевидцев, белый внедорожник неожиданно въехал в толпу, сбил несколько человек и скрылся с места происшествия.

Полиция оперативно установила личность нарушителя и задержала его. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, отмечается, что их жизнь вне опасности.

Напомним, акции протеста против коронавирусных ограничений проходят во многих городах Канады. Акции были организованы дальнобойщиками, самая крупная из них проходит в Оттаве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Оттаве протестные акции трансформировались в народные гуляния.

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