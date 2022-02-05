Лос-Анджелес, США, 6 февраля, 2022, 02:32 — ИА Регнум. К актерскому составу нового боевика Гая Ричи, как сообщает издание Deadline, присоединились сразу семь именитых актеров, среди которых звезда сериала «Пацаны» Энтони Старр.

Цитата из т/с «Пацаны». реж Филип Сгриккиа, Дэниэл Аттиас и др. 2019-2021. США Энтони Старр в роли Хоумлендера

К созданию фильма, помимо Энтони Старра, присоединились Дар Салим, Александр Людвиг, Джейсон Вонг, Бобби Шофилд, Шон Сагар и Эмили Бичем. Ранее сообщалось, что одну из главных ролей в новом фильме Гая Ричи сыграет Джейк Джилленхол («Октябрьское небо», «Исходный код»).

Сценарий к новому фильму Гая Ричи был написан Айваном Эткинсоном («Джентльмены») и Марком Дэвисом («Гнев человеческий»).

Последний фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» был признан одним из худших фильмов 2021 года по версии издания Entertainment Weekly.