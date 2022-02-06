Лос-Анджелес, США, , 02:23 — REGNUM Как утверждает издание The Hollywood Reporter, премьера нового сериала «Оба-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором и Кумэйлом Нанджиани в главных ролях может состояться уже в мае этого года.

При этом сообщается, что киностудия Disney пока официально не анонсировала дату выхода сериала.

Помимо Макгрегора и Нанджиани, в сериале также снялись Хейден Кристенсен («Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов»), Джоэл Эдгертон («Воин», «Великий Гэтсби»), Руперт Френд («Молодая Виктория, «Ваг Гог. На пороге вечности») и Бенни Сэфди («Лакричная пицца»).

Ранее сообщалось, что HBO Max анонсировал начало работы над третьим сезоном успешного сериала «Эйфория».