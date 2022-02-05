Лос-Анджелес, США, 6 февраля, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Известный немецкий кинорежиссер Роланд Эммерих, снявший такие фильмы как «Послезавтра», «День независимости» и «2012», раскритиковал киностудии Marvel, DC и Lucasfilm за создание однотипных супергеройских фильмов.

Цитата из к/ф «Послезавтра» реж Роланд Эммерих. 2004. США Ледниковый период

«Вы должны снимать новые смелые фильмы. И я думаю, что Кристофер Нолан — мастер в этом деле. Он один из тех, кто может снимать фильмы о чем угодно. У меня все немного сложнее, хотя у меня все еще достаточно громкое имя, особенно когда речь идет о фильмах-катастрофах», — цитирует Эммериха издание Den of Geek.

Ранее сообщалось, что через месяц, 4 марта, состоится мировая премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза, главную роль в котором исполнит Роберт Паттинсон.