Лима, 6 февраля, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Заявление о своей отставке сделал премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто на четвёртый день после назначения на пост, после появления в местной прессе порочащих его репутацию публикаций. Об этом политик объявил 5 февраля в эфире государственного телевидения.

Gob.pe Педро Кастильо

Премьер-министр Перу заявил, что признаёт поражение, нанесённое ему СМИ, которые он обвинил в связях с ультраправыми организациями. Пинто уточнил, что все обвинения в его адрес построены на ложной информации, и он собирается подать в суд «на людей, которые заявляли, что это правда».

Президент Перу Педро Кастильо 1 февраля привел к присяге новый состав правительства, который стал третьим с момента вступления в должность главы государства. После назначения Пинто на пост премьер-министра в местной прессе появились публикации о том, что его супруга, якобы обвиняла в 2016 году в домашнем насилии в отношении себя и дочери.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что президент Перу Педро Кастильо второй раз за неделю обновляет правительство из-за скандала с премьер-министром Пинто.