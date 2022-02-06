Монако, , 01:57 — REGNUM 5 февраля в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в матче 23-го тура французской Лиги 1 2021/22 одержал уверенную победу над «Лионом» со счетом 2:0.

Футбольный клуб «Монако»

Забитыми мячами в составе «монегасков» отметились Жеан Лукас (2' Виссам Бен-Йеддер) и Виссам Бен-Йеддер (27' Софьян Диоп). Желтые карточки получили Мусса Дембеле (64'), Гильермо Марипан (69') и Жером Боатенг (69').

Составы команд:

«Монако»: Нюбель, Марипан, Дисаси, Энрике, Агилар, Тчуамени, Лукас (Матазо, 79'), Мартинш (Кампос, 61'), Диоп (Аклиуш, 88'), Фолланд (Фофана, 62'), Бен-Йеддер.

«Лион»: Лопеш, Люкиба, Дюбуа, Боатенг, Милагрес (Шерки, 46'), Густо (Февр, 46'), Мендес (Ндомбеле, 46'), Какере, Эмерсон, Пакета (Баркола, 88'), Дембеле.

«Монако», одержав десятую победу и набрав 36 очков, поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» с 34-мя очками опустился на седьмое место.