Оттава, , 01:40 — REGNUM Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициаторами которой стали дальнобойщики, продолжается восьмой день в столице Канады и стала напоминать народные гуляния. Об этом 5 февраля сообщает Канадская телерадиовещательная корпорация (CBC).

Протест OpenClipart-Vectors

Участники акции заполнили все центральные улицы города, при этом многие пришли с малолетними и грудными детьми и с собаками. В толпе были замечены необычно одетые люди и даже наездницы на лошадях. Люди принесли с собой национальные флаги и транспаранты с лозунгами: «Нет диктатуре!», «Спасибо дальнобойщикам!», «Нет тирании!» и прочие.

Везде на улицах припаркованы большегрузные автомобили и трактора канадских фермеров, специально прибывших на мероприятие. Как заявил шеф городской полиции Питер Слоли, сотрудники полиции города будут наращивать своё присутствие на улицах и следить за соблюдением порядка. На 5 февраля был назначен так называемый «контрмитинг» противников акции дальнобойщиков, но в итоге он не состоялся. Число сторонников дальнобойщиков, собравшихся в Оттаве сравнимо с количеством людей, собирающимся на празднование Дня Канады. При этом акция подчёркнуто мирная, нет никакой агрессии ни у участников друг к другу, ни у сотрудников полиции к протестующим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция Оттавы пригрозила подавлять якобы опасную акцию протеста сотен дальнобойщиков, на восемь дней перекрывших центр канадской столицы с требованием отменить приказ об обязательной вакцинации от COVID-19

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