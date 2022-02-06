Мехико, , 01:29 — REGNUM 5 февраля глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что в Мексику были возвращены девятнадцать исторических и культурных предметов из Нью-Йорка. Об этом сообщило издание Infobae.

«Археологические экспонаты были добровольно возвращены частными коллекционерами, а рукописи предназначались для продажи с аукциона и были обнаружены при содействии властей США», — цитирует Эбрарда ИА Красная Весна.

Среди возвращенных ресурсов числилась ольмекская маска из камня с побережья Мексиканского залива, датируемая периодом с 1200 до 400 гг. до нашей эры. Ольмекская маска была сделана в районе Герреро в постклассический период.