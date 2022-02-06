Вашингтон, , 01:21 — REGNUM 5 февраля на сайте научно-технических новостей Phys.org сообщили о том, что ученые-биологи из Университета Сан-Диего обнаружили новый способ проникновения одного типа бактерий в несколько клеток живого организма.

Бактерии qimono

Как передает ИА Красная Весна, новый вид бактерий был назван Bordetella atropi. Исследуя гены нового вида бактерий, ученые установили, что пронизывание клеток «хозяина» Bordetella atropi основано на тех же генах и молекулах, которые используются другими бактериями для своего роста, когда они находятся в наполненной питательными веществами среде.

Также сообщается, что открытый новый механизм распространения также может использоваться человеческими патогенами.