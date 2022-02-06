Лондон, , 00:56 — REGNUM «Платиновый» 70-летний юбилей вступления на престол отмечает королева Великобритании Елизавета II. Масштабные торжества по случаю юбилея правления королевы запланированы на июнь.

Коронационный портрет Елизаветы II и Филиппа, июнь 1953 года Битон, Сесил

Её Величество устроила 5 февраля праздничный приём в своей резиденции в Сандрингеме для группы местных жителей, школьников, волонтёров и нескольких специально приглашённых гостей. Королева приняла их поздравления и разрезала специально приготовленный к юбилею торт. Гости вручили Елизавете II букет, в который вошли цветы, составлявшие и букет королевы на коронации, например, ландыши.

В память об отце королевы, Георге VI, умершем 6 февраля 1952 года, дата начала ее правления широко не отмечается, для Елизаветы II этот день — прежде всего, повод вспомнить об утрате, а теперь и супруга, герцога Эдинбургского Филипа, умершего в 2021 году.

Мероприятия, приуроченные к 70-летию царствования Елизаветы II, будут проходить в течение всего года, а со 2 по 5 июня состоится пышное празднование с парадом в центре Лондона, в котором примут участие 1,4 тыс. военнослужащих.

Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нём своего отца Георга VI. На настоящий момент она является самым долго царствующим монархом в мире и первым монархом в Великобритании, дожившим до «платинового» юбилея коронации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании выпущены восемь новых марок, посвященных 70-летию пребывания королевы Елизаветы II на престоле.

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