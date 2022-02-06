Москва, , 00:26 — REGNUM Лживые материалы, подобные статье о «нападении» России на Украину публикуются агентством Bloomberg на системной основе. такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Москва-24».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захаровой был задан вопрос, считает ли она публикацию материала о «военном вторжении» России на территорию Украины умышленной, либо это была техническая ошибка.

«Умышленный, случайный или полуумышленный, случайный. Я знаю, что это системно», — так ответила официальный представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что примерно две недели назад в том же агентстве был вброс о якобы договорённости России и Китая о том, что вторжение на Украину будет отложено в связи с началом Олимпийских игр в Пекине. Дипломат назвала эту историю «абсолютно сумасшедшей» и уточнила, что «она была дезавуирована МИДами и Китая, и России».

«Поэтому эта вещь системная. А уж как они ее реализуют — это, мне кажется, вопрос, в том числе и внутренних расследований», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что агентство Bloomberg опубликовало новость о «вторжении» России на Украину на своём сайте в ночь с 4 на 5 февраля, но позднее удалило сообщение, назвав его ошибочным.

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