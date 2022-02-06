Балх, Афганистан, 6 февраля 2022, 00:08 — REGNUM В афганской провинции Балх обнародовали новые правила для работы кафе. Об этом 5 февраля сообщает телеканал Afghanistan International.
Согласно этим правилам, работа кафе во время молитвы запрещена, а владельцы и посетители должны молиться. Музыка, интеллектуальные и развлекательные игры также запрещены в кафе провинции.
Представители администрации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Балх предупредили, что владельцы кафе, нарушающие эти законы, будут наказаны.
Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.